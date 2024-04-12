Кузнецов Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1909
Дата смерти29.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1909
Бракосочетание
?.03.1944
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1960
Дочь: Иванова - Кузнецова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Кузнецова Нина Константиновна
Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
29.10.1980