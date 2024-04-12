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Кузнецов Владимир Григорьевич

Место рождения

Бяла-Подляска

Дата рождения

14.12.1909

Дата смерти

29.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1909

Отец: Кузнецов Григорий Георгиевич

Мать: Кузнецова -Якубович Зоя Ивановна

Бракосочетание
?.03.1944

Жена: Кузнецова Нина Константиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1960

Дочь: Иванова - Кузнецова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кузнецова Нина Константиновна

Ликино-Дулёво, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
29.10.1980
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