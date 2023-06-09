Чигвинцева (Вохмина) Степанида Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Вохмин Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1836 ст.
поручители по жениху с. Старый Пьяный Бор удельные крестьяне Марк Лаврентьевич Армянинов, Кузьма Николаевич Чигвинцев, Петр Тимофеевич Юминов по невесте Леонтий Федорович Вохмин, Трифон Тарасович Ар... Показать все
Бракосочетание
10.01.1836 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.08.1841 ст.
Сын: Чигвинцев Матвей Лукьянович
Отец ребёнка: Чигвинцев Лукьян Алексеевич
восприемники с. Старый Пьяный Бор удельный крестьянин Левонтий Федорович Вохмин и того же села удельного крестьянина Алексея Романовича дочь, девица Евдокия
Смерть
Неизвестно