Чигвинцева (Вохмина) Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигвинцева (Вохмина) Степанида Федоровна

Место рождения

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вохмин Федор

Мать: не указана

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
10.01.1836 ст.

Муж: Чигвинцев Лукьян Алексеевич

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
поручители по жениху с. Старый Пьяный Бор удельные крестьяне Марк Лаврентьевич Армянинов, Кузьма Николаевич Чигвинцев, Петр Тимофеевич Юминов по невесте Леонтий Федорович Вохмин, Трифон Тарасович Ар... Показать все
Бракосочетание
10.01.1836 ст.

Муж: не указан

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1841 ст.

Сын: Чигвинцев Матвей Лукьянович

Отец ребёнка: Чигвинцев Лукьян Алексеевич

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
восприемники с. Старый Пьяный Бор удельный крестьянин Левонтий Федорович Вохмин и того же села удельного крестьянина Алексея Романовича дочь, девица Евдокия
Смерть
Неизвестно

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