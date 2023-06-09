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Чигвинцев Лукьян Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1836 ст.

Жена: Чигвинцева Степанида Федоровна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
поручители по жениху с. Старый Пьяный Бор удельные крестьяне Марк Лаврентьевич Армянинов, Кузьма Николаевич Чигвинцев, Петр Тимофеевич Юминов по невесте Леонтий Федорович Вохмин, Трифон Тарасович Ар... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1841 ст.

Сын: Чигвинцев Матвей Лукьянович

Мать ребёнка: Чигвинцева Степанида Федоровна

Старый Пьяный Бор, Старо-Мелькенская волость, Мензелинский уезд
восприемники с. Старый Пьяный Бор удельный крестьянин Левонтий Федорович Вохмин и того же села удельного крестьянина Алексея Романовича дочь, девица Евдокия
Смерть
Неизвестно
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