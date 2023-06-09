Чигвинцев Лукьян Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1836 ст.
поручители по жениху с. Старый Пьяный Бор удельные крестьяне Марк Лаврентьевич Армянинов, Кузьма Николаевич Чигвинцев, Петр Тимофеевич Юминов по невесте Леонтий Федорович Вохмин, Трифон Тарасович Ар... Показать все
Рождение ребёнка
09.08.1841 ст.
Сын: Чигвинцев Матвей Лукьянович
Мать ребёнка: Чигвинцева Степанида Федоровна
восприемники с. Старый Пьяный Бор удельный крестьянин Левонтий Федорович Вохмин и того же села удельного крестьянина Алексея Романовича дочь, девица Евдокия
Смерть
Неизвестно