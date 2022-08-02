Барабанова Олимпиада Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1923
Дата смерти09.01.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1950
Дочь: Дейнеко Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Дейнеко Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1956
Дочь: Дейнеко Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Дейнеко Николай Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1960
Дочь: Дейнеко Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Дейнеко Николай Иванович
Смерть
09.01.1992