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Барабанова Олимпиада Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1923

Дата смерти

09.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1923

Отец: Барабанов Михаил Иванович

Мать: Барабанова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дейнеко Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1950

Дочь: Дейнеко Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Дейнеко Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1956

Дочь: Дейнеко Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Дейнеко Николай Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1960

Дочь: Дейнеко Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Дейнеко Николай Иванович

Смерть
09.01.1992

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