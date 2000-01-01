Барабанова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1923
Дочь: Барабанова Олимпиада Михайловна
Отец ребёнка: Барабанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно