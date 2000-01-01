Барабанова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанова Анна Ивановна

Барабанова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1923

Дочь: Барабанова Олимпиада Михайловна

Отец ребёнка: Барабанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close