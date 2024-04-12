Шашков Яков Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиДо 1925 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Шашков Гавриил Иванович
Мать: Шашкова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
11.04.1893 ст.
Рождение ребёнка
?.02.1897
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Шашкова Анастасия Федоровна
Поручитель
25.05.1898 ст.
Поручитель по невесте Матрене Федоровне
Восприемник
30.06.1899 ст.
Родилась Марфа Федоровна Шашкова
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шашкова ? Яковлевна
Мать ребёнка: Шашкова Анастасия Федоровна
Восприемник
20.09.1909
Крещение Веры Никифоровны Казаковой
Рождение ребёнка
06.12.1909 ст.
Мать ребёнка: Шашкова Анастасия Федоровна
Восприемник
28.01.1910 ст.
Крещение Давыдовой Натальи Павловны
Рождение ребёнка
20.06.1913
Мать ребёнка: Шашкова Анастасия Федоровна
Смерть
До 1925 ст.