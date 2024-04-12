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Шашков Яков Гаврилович

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Место рождения

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

До 1925 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Шашков Гавриил Иванович

Мать: Шашкова Пелагея Ивановна

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.04.1893 ст.

Жена: Шашкова Анастасия Федоровна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.02.1897

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Шашкова Анастасия Федоровна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручитель
25.05.1898 ст.
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручитель по невесте Матрене Федоровне
Восприемник
30.06.1899 ст.
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Родилась Марфа Федоровна Шашкова
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шашкова ? Яковлевна

Мать ребёнка: Шашкова Анастасия Федоровна

Восприемник
20.09.1909
Крещение Веры Никифоровны Казаковой
Рождение ребёнка
06.12.1909 ст.

Сын: Шашков Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Шашкова Анастасия Федоровна

Восприемник
28.01.1910 ст.
Крещение Давыдовой Натальи Павловны
Рождение ребёнка
20.06.1913

Сын: Шашков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Шашкова Анастасия Федоровна

Смерть
До 1925 ст.
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