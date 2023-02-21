Канаева (Федорова) Ирина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1979
Бракосочетание
26.09.1997
Рождение ребёнка
16.06.1999
Дочь: Канаева Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Канаев Юрий Михайлович
Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
22.06.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канаев Юрий Михайлович
Тосно, Ленинградской обл