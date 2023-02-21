Канаева (Федорова) Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаева (Федорова) Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1979

Отец: Федоров Сергей Федорович

Мать: Федорова Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
26.09.1997

Муж: Канаев Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
16.06.1999

Дочь: Канаева Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Канаев Юрий Михайлович

Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
22.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канаев Юрий Михайлович

Тосно, Ленинградской обл
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