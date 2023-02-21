Канаев Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канаев Юрий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1975

Отец: Канаев Михаил Юрьевич

Мать: Канаева Людмила Алексеевна

Бракосочетание
26.09.1997

Жена: Канаева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
16.06.1999

Дочь: Канаева Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Канаева Ирина Сергеевна

Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
22.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Канаева Ирина Сергеевна

Тосно, Ленинградской обл
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