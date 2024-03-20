Barbot De Marny Jacob Jacob Friedrich
Место рожденияVehkalahti, Finland
Дата рождения26.12.1772
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1772
Vehkalahti, Finland
Бракосочетание
03.06.1818
Жена: Барбот-Де-Марни ?
Нерчинск
Рождение ребёнка
27.07.1818
Сын: Барбот-Де-Марни Андриан Яковлевич
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?
Nerchinsk, Nerchinskiy rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Рождение ребёнка
27.07.1818
Дочь: Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?
Nerchinsk, Nerchinskiy rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Кельберг Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?
Рождение ребёнка
07.05.1826
Сын: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Барбот-Де-Марни Егор Яковлевич
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Барбот-Де-Марни Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?
Работа или профессия
Неизвестно
shikhtmeister
Смерть
1832