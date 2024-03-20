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Barbot De Marny Jacob Jacob Friedrich

Место рождения

Vehkalahti, Finland

Дата рождения

26.12.1772

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1772

Отец: Barbot De Marny Егор Егорович

Мать: Barbot De Marny Christina Christina Hedwig Von Brandt

Vehkalahti, Finland
Бракосочетание
03.06.1818

Жена: Барбот-Де-Марни ?

Нерчинск
Рождение ребёнка
27.07.1818

Сын: Барбот-Де-Марни Андриан Яковлевич

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?

Nerchinsk, Nerchinskiy rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Рождение ребёнка
27.07.1818

Дочь: Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?

Nerchinsk, Nerchinskiy rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Кельберг Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?

Рождение ребёнка
07.05.1826

Сын: Барбот-Де-Марни Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Барбот-Де-Марни Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Барбот-Де-Марни Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Барбот-Де-Марни ?

Работа или профессия
Неизвестно
shikhtmeister
Смерть
1832
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