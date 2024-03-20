Барбот-Де-Марни Андриан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбот-Де-Марни Андриан Яковлевич

Место рождения

Nerchinsk, Nerchinskiy rayon, Zabaykalsky Krai, Russia

Дата рождения

27.07.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1818

Отец: Barbot De Marny Jacob Jacob Friedrich

Мать: Барбот-Де-Марни ?

Nerchinsk, Nerchinskiy rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Рождение ребёнка
28.10.1845

Сын: Барбот Де Марни Виктор Андрианович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
01.04.1848

Сын: Барбот Де Марни Николай Андрианович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
26.10.1850

Сын: Барбот Де Марни Андриан Андрианович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
01.10.1854

Дочь: Прасковия Андриановна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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