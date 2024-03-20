Барбот-Де-Марни Андриан Яковлевич
Место рожденияNerchinsk, Nerchinskiy rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Дата рождения27.07.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1818
Nerchinsk, Nerchinskiy rayon, Zabaykalsky Krai, Russia
Рождение ребёнка
28.10.1845
Сын: Барбот Де Марни Виктор Андрианович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.04.1848
Сын: Барбот Де Марни Николай Андрианович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
26.10.1850
Сын: Барбот Де Марни Андриан Андрианович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
01.10.1854
Дочь: Прасковия Андриановна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно