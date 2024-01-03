Хрулёв Ксения Кононова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1728
Сын: Хрулёв Илья Астафьев
Отец ребёнка: Хрулёв Астафей Меркулов
Рождение ребёнка
1736
Дочь: (Хрулёва) Федосья Астафьева
Отец ребёнка: Хрулёв Астафей Меркулов
Рождение ребёнка
1742
Сын: Хрулёв Петр Астафьев
Отец ребёнка: Хрулёв Астафей Меркулов
Смерть
Неизвестно