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Хрулёв Ксения Кононова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрулёв Астафей Меркулов

Рождение ребёнка
1728

Сын: Хрулёв Илья Астафьев

Отец ребёнка: Хрулёв Астафей Меркулов

Рождение ребёнка
1736

Дочь: (Хрулёва) Федосья Астафьева

Отец ребёнка: Хрулёв Астафей Меркулов

Рождение ребёнка
1742

Сын: Хрулёв Петр Астафьев

Отец ребёнка: Хрулёв Астафей Меркулов

Смерть
Неизвестно

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