Хрулёв Астафей Меркулов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Хрулёв Меркул
Мать: Хрулева Дарья Петрова
Рождение ребёнка
1728
Сын: Хрулёв Илья Астафьев
Мать ребёнка: Хрулёв Ксения Кононова
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Федосья Астафьева
Мать ребёнка: Хрулёв Ксения Кононова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Хрулёв Петр Астафьев
Мать ребёнка: Хрулёв Ксения Кононова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрулёв Ксения Кононова