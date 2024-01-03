Хрулёв Астафей Меркулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрулёв Астафей Меркулов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Хрулёв Меркул

Мать: Хрулева Дарья Петрова

Рождение ребёнка
1728

Сын: Хрулёв Илья Астафьев

Мать ребёнка: Хрулёв Ксения Кононова

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Федосья Астафьева

Мать ребёнка: Хрулёв Ксения Кононова

Рождение ребёнка
1742

Сын: Хрулёв Петр Астафьев

Мать ребёнка: Хрулёв Ксения Кононова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрулёв Ксения Кононова

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