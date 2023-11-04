Кутепова Дарья Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутепова Дарья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1869

Дочь: Кутепова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кутепов Федор Алексеев

Островки-Заречье, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Кутепов Филипп Федорович

Отец ребёнка: Кутепов Федор Алексеев

Островки-Заречье, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
В записи о браке - 35 лет (1854 г.р.)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кутепов Даниил Федорович

Отец ребёнка: Кутепов Федор Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутепов Федор Алексеев

Смерть
Неизвестно
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