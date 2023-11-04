Кутепова Дарья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1869
Дочь: Кутепова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кутепов Федор Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1869
Отец ребёнка: Кутепов Федор Алексеев
В записи о браке - 35 лет (1854 г.р.)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кутепов Федор Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно