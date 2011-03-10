Спирин Петр Гавриилович
Место рождения
Дата рождения?.03.1910
Дата смерти10.03.2011
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1910
Отец: Спирин Гавриил Сильвестрович
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
29.05.1910
Мать ребёнка: Спирина Параскева Васильевна
Смерть
10.03.2011