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Спирин Петр Гавриилович

Место рождения

Клюшниково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

?.03.1910

Дата смерти

10.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1910

Отец: Спирин Гавриил Сильвестрович

Мать: не указана

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
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Рождение ребёнка
29.05.1910

Сын: Спирин Петр Гавриилович

Мать ребёнка: Спирина Параскева Васильевна

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
Смерть
10.03.2011

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