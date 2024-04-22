Огурчиков Афанасий Аввакумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгурчиков Афанасий Аввакумович

Огурчиков Афанасий Аввакумович

Место рождения

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: Огурчиков Аввакум/Абакум Григорьевич

Мать: Огурчикова Авдотья Акимовна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1850

Жена: Огурчикова Матрена Аввакумовна

Рождение ребёнка
30.05.1853 ст.

Сын: Огурчиков Ермолай Афонасьевич

Мать ребёнка: Огурчикова Матрена Аввакумовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1862 ст.

Дочь: Фельчакова Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Огурчикова Матрена Аввакумовна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.10.1879 ст.

Жена: Огурчикова Матрена Тимофеевна

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
У каждого из супругов это 2 брак Свидетели жениха: Огурчиков Никита Аввакумович,Огурчиков Дмитрий Ананьевич Свидетели невесты: Чуков Дмитрий Васильевич, Черноглазов Симон Егорович
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close