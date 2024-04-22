Огурчиков Афанасий Аввакумович
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
30.05.1853 ст.
Сын: Огурчиков Ермолай Афонасьевич
Мать ребёнка: Огурчикова Матрена Аввакумовна
Рождение ребёнка
17.01.1862 ст.
Дочь: Фельчакова Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Огурчикова Матрена Аввакумовна
Бракосочетание
05.10.1879 ст.
У каждого из супругов это 2 брак Свидетели жениха: Огурчиков Никита Аввакумович,Огурчиков Дмитрий Ананьевич Свидетели невесты: Чуков Дмитрий Васильевич, Черноглазов Симон Егорович
Смерть
Неизвестно