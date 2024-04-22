Огурчиков Аввакум/Абакум Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурчиков Аввакум/Абакум Григорьевич

Место рождения

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Огурчиков Григорий Павлович

Мать: Алена Федоровна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
РС с. Нестерова 1850г. , фамилия Огурчиковы см. № 47а: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-X8S9?i=112&cc=2432393 по РС 1850г. с. Бобровка указана фамилия квасовы (?!), см. № 99: htt... Показать все
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Ахинья Абакумовна

Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Прасковья Абакумовна

Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Огурчиков Акакий Аввакумович

Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Зиновия Аббакумовна

Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Огурчиков Афанасий Аввакумович

Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Огурчикова Анна Аввакумовна

Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Огурчиков Никита Абакумович

Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна

Нестерово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурчикова Авдотья Акимовна

Смерть
1842
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