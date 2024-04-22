Огурчиков Аввакум/Абакум Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1798
Отец: Огурчиков Григорий Павлович
Мать: Алена Федоровна
РС с. Нестерова 1850г. , фамилия Огурчиковы см. № 47а: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96D-X8S9?i=112&cc=2432393 по РС 1850г. с. Бобровка указана фамилия квасовы (?!), см. № 99: htt... Показать все
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Ахинья Абакумовна
Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Прасковья Абакумовна
Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Огурчиков Акакий Аввакумович
Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Зиновия Аббакумовна
Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Огурчиков Афанасий Аввакумович
Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Огурчикова Анна Аввакумовна
Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Огурчиков Никита Абакумович
Мать ребёнка: Огурчикова Авдотья Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1842