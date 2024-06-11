Гагарин Андрей Иоанов
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1875
Отец: Гагарин Иван Евлампиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гагарина) Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова
Упоминание
Неизвестно
Брачный обыск Ф. 719, оп. 11, д. 431, с. 35 | с. 35
Упоминание
Неизвестно
Метр. кн. Ф. 719, оп. 10, д. 496, з.37, 1900 г. | с.110
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Спасопреображенской церкви с. Юксеево Ф. 719, оп. 10, д. 496 1900 г. | зап. 37 | зап. 37
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1900
д. Пальники Андрей Иоанов Гагарин1 брак, 25 лет | дер. Городище Кочевской волости Федосья Иванова Павлова 1 брак 19 лет | Метрическая книга Спасопреображенской церкви с. Юксеево Ф. 719, оп. 10, д. 496... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1908
Сын: Гагарин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова
Рождение ребёнка
27.05.1910
Дочь: (Гагарина) Антонина Андреевна
Мать ребёнка: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова
Рождение ребёнка
27.08.1912
Дочь: Останина (Гагарина) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова
Рождение ребёнка
30.03.1915
Дочь: (Гагарина) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова
Смерть
Неизвестно