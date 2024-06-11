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Гагарин Андрей Иоанов

Место рождения

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Гагарин Иван Евлампиев

Мать: Гагарина Евдокия Николаева

Большой Пальник, Кочевский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гагарина) Анисья Андреевна

Мать ребёнка: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова

Упоминание
Неизвестно
Брачный обыск Ф. 719, оп. 11, д. 431, с. 35 | с. 35
Упоминание
Неизвестно
Метр. кн. Ф. 719, оп. 10, д. 496, з.37, 1900 г. | с.110
Упоминание
Неизвестно
Метрическая книга Спасопреображенской церкви с. Юксеево Ф. 719, оп. 10, д. 496 1900 г. | зап. 37 | зап. 37
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1900

Жена: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова

д. Пальники Андрей Иоанов Гагарин1 брак, 25 лет | дер. Городище Кочевской волости Федосья Иванова Павлова 1 брак 19 лет | Метрическая книга Спасопреображенской церкви с. Юксеево Ф. 719, оп. 10, д. 496... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1908

Сын: Гагарин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова

Рождение ребёнка
27.05.1910

Дочь: (Гагарина) Антонина Андреевна

Мать ребёнка: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова

Рождение ребёнка
27.08.1912

Дочь: Останина (Гагарина) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова

Рождение ребёнка
30.03.1915

Дочь: (Гагарина) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова

Смерть
Неизвестно

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