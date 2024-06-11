Останина (Гагарина) Анна Андреевна
Место рожденияд. Мартыновка, Б. Коча, Чердынь, Пермь
Дата рождения27.08.1912
Дата смерти20.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1912
Упоминание
Неизвестно
метрическая книга Герасимо-Питиримо Ионинской церкви с. Б. Кочинского Чердынского уезда Пермской губ. Ф. 719, оп. 11, д. 463 1912 г. | стр. 38
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.09.1912
Рождение ребёнка
09.01.1930
Бракосочетание
14.04.1931
Рождение ребёнка
10.04.1933
Рождение ребёнка
02.01.1936
Рождение ребёнка
10.11.1938
Рождение ребёнка
30.06.1941
Смерть
20.12.1991