Останина (Гагарина) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОстанина (Гагарина) Анна Андреевна

Останина (Гагарина) Анна Андреевна

Место рождения

д. Мартыновка, Б. Коча, Чердынь, Пермь

Дата рождения

27.08.1912

Дата смерти

20.12.1991

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1912

Отец: Гагарин Андрей Иоанов

Мать: Гагарина (Павлова) Федосья Иоанова

Упоминание
Неизвестно
метрическая книга Герасимо-Питиримо Ионинской церкви с. Б. Кочинского Чердынского уезда Пермской губ. Ф. 719, оп. 11, д. 463 1912 г. | стр. 38
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.09.1912
Рождение ребёнка
09.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Василий Поликарпович

Бракосочетание
14.04.1931

Муж: Останин Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
10.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
02.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
10.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Василий Поликарпович

Рождение ребёнка
30.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Василий Поликарпович

Смерть
20.12.1991

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