Воронина (Исаичева) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.08.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1945
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1963
Дочь: Александрова (Воронина) Эльвира Юрьевна
Отец ребёнка: Воронин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
30.07.1973
Отец ребёнка: Воронин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
09.05.1978
Дочь: Салова (Воронина) Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Воронин Юрий Михайлович