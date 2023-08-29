Воронина (Исаичева) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Исаичева) Лидия Васильевна

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Место рождения

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.08.1945

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1945

Отец: Исаичев Василий Петрович

Мать: Исаичева (Дмитриева) Клавдия Александровна

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1963

Дочь: Александрова (Воронина) Эльвира Юрьевна

Отец ребёнка: Воронин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
30.07.1973

Сын: Воронин Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Воронин Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
09.05.1978

Дочь: Салова (Воронина) Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Воронин Юрий Михайлович

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

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