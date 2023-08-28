Исаичева (Дмитриева) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаичева (Дмитриева) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1909

Дата смерти

23.02.1989

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1909

Отец: Дмитриев Александр

Мать: Дмитриева Анна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Гарусова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Исаичев Василий Петрович

Рождение ребёнка
15.01.1935

Дочь: Чекмарёва Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Исаичев Василий Петрович

Рождение ребёнка
05.11.1937

Сын: Исаичев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Исаичев Василий Петрович

Рождение ребёнка
07.08.1945

Дочь: Воронина Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Исаичев Василий Петрович

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаичев Василий Петрович

Смерть
23.02.1989
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