Исаичева (Дмитриева) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1909
Дата смерти23.02.1989
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1909
Отец: Дмитриев Александр
Мать: Дмитриева Анна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Гарусова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Исаичев Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.01.1935
Дочь: Чекмарёва Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Исаичев Василий Петрович
Рождение ребёнка
05.11.1937
Сын: Исаичев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Исаичев Василий Петрович
Рождение ребёнка
07.08.1945
Дочь: Воронина Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Исаичев Василий Петрович
Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1989