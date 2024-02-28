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Кручинкин Ивойло Никитич

Место рождения

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1725

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Кручинкин Никита Филиппович

Мать: Кручинкина (Еремина) Марфа Потаповна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кручинкин Семен Ивоилович

Мать ребёнка: Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Кожевникова (Кручинкина) Агафья Ивоиловна

Мать ребёнка: Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Климцова (Кручинкина) Матрона Ивойловна

Мать ребёнка: Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Прокопьева (Кручинкина) Евдокия Ивойловна

Мать ребёнка: Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1790

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