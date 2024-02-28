Кручинкин Ивойло Никитич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смерти1790
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кручинкин Семен Ивоилович
Мать ребёнка: Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Кожевникова (Кручинкина) Агафья Ивоиловна
Мать ребёнка: Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Климцова (Кручинкина) Матрона Ивойловна
Мать ребёнка: Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Прокопьева (Кручинкина) Евдокия Ивойловна
Мать ребёнка: Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна
Смерть
1790