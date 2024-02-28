Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

28.07.1798 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кручинкин Ивойло Никитич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кручинкин Семен Ивоилович

Отец ребёнка: Кручинкин Ивойло Никитич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Кожевникова (Кручинкина) Агафья Ивоиловна

Отец ребёнка: Кручинкин Ивойло Никитич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Климцова (Кручинкина) Матрона Ивойловна

Отец ребёнка: Кручинкин Ивойло Никитич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Прокопьева (Кручинкина) Евдокия Ивойловна

Отец ребёнка: Кручинкин Ивойло Никитич

Смоленец, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
28.07.1798 ст.

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