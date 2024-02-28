Кручинкина (Новикова) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти28.07.1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кручинкин Семен Ивоилович
Отец ребёнка: Кручинкин Ивойло Никитич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Кожевникова (Кручинкина) Агафья Ивоиловна
Отец ребёнка: Кручинкин Ивойло Никитич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Климцова (Кручинкина) Матрона Ивойловна
Отец ребёнка: Кручинкин Ивойло Никитич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Прокопьева (Кручинкина) Евдокия Ивойловна
Отец ребёнка: Кручинкин Ивойло Никитич
Смерть
28.07.1798 ст.