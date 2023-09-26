Кормильцен Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Нестерова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормильцена Наташа Николаевна
Мать ребёнка: Кормильцена Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормильцена Галина Николаевна
Мать ребёнка: Кормильцена Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормильцена Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Кормильцена Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кормильцена Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Кормильцена Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кормильцена Мария
Смерть
Неизвестно