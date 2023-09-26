Кормильцен Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормильцен Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Нестерова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормильцена Наташа Николаевна

Мать ребёнка: Кормильцена Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормильцена Галина Николаевна

Мать ребёнка: Кормильцена Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормильцена Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Кормильцена Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кормильцена Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Кормильцена Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кормильцена Мария

Смерть
Неизвестно
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