Сахтарьёков Измаил Махмудович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Сахтарьёкова) Людмила Измайловна
Мать ребёнка: Непшекуева Госмав Ибрагимовна
Рождение ребёнка
02.09.1952
Рождение ребёнка
02.09.1952
Рождение ребёнка
02.09.1952