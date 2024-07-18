Сахтарьёков Измаил Махмудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахтарьёков Измаил Махмудович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непшекуева Госмав Ибрагимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (Сахтарьёкова) Людмила Измайловна

Мать ребёнка: Непшекуева Госмав Ибрагимовна

Рождение ребёнка
02.09.1952

Дочь: Ногой (Сахтарьёкова) Светлана Измайловна

Мать ребёнка: Непшекуева Госмав Ибрагимовна

Новая Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
02.09.1952

Дочь: Ногой (Сахтарьёкова) Светлана Измайловна

Мать ребёнка: Непшекуева Госмав Ибрагимовна

Рождение ребёнка
02.09.1952

Дочь: Ногой (Сахтарьёкова) Светлана Измайловна

Мать ребёнка: Непшекуева Госмав Ибрагимовна

Новая Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

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