Непшекуева Госмав Ибрагимовна
Место рождения
Дата рождения30.04.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова (Сахтарьёкова) Людмила Измайловна
Отец ребёнка: Сахтарьёков Измаил Махмудович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1952
Рождение ребёнка
02.09.1952
Рождение ребёнка
02.09.1952