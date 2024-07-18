Непшекуева Госмав Ибрагимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непшекуева Госмав Ибрагимовна

Место рождения

Новая Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

30.04.1923

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова (Сахтарьёкова) Людмила Измайловна

Отец ребёнка: Сахтарьёков Измаил Махмудович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахтарьёков Измаил Махмудович

Рождение ребёнка
02.09.1952

Дочь: Ногой (Сахтарьёкова) Светлана Измайловна

Отец ребёнка: Сахтарьёков Измаил Махмудович

Новая Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
02.09.1952

Дочь: Ногой (Сахтарьёкова) Светлана Измайловна

Отец ребёнка: Сахтарьёков Измаил Махмудович

Рождение ребёнка
02.09.1952

Дочь: Ногой (Сахтарьёкова) Светлана Измайловна

Отец ребёнка: Сахтарьёков Измаил Махмудович

Новая Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

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