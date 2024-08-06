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Сурков Анатолий Игоревич

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

28.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1984

Отец: Сурков Игорь Анатольевич

Мать: Суркова (Паршина) Ольга Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суркова Юлия

Рождение ребёнка
23.05.2006

Дочь: Суркова Алиса Анатольевна

Мать ребёнка: Суркова Юлия

Рождение ребёнка
10.06.2009

Сын: Сурков Артемий Анатольевич

Мать ребёнка: Суркова Юлия

Рождение ребёнка
10.06.2009

Сын: Сурков Арсений Анатольевич

Мать ребёнка: Суркова Юлия

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