Сурков Анатолий Игоревич
Место рожденияг. Москва
Дата рождения28.07.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1984
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суркова Юлия
Рождение ребёнка
23.05.2006
Дочь: Суркова Алиса Анатольевна
Мать ребёнка: Суркова Юлия
Рождение ребёнка
10.06.2009
Сын: Сурков Артемий Анатольевич
Мать ребёнка: Суркова Юлия
Рождение ребёнка
10.06.2009
Сын: Сурков Арсений Анатольевич
Мать ребёнка: Суркова Юлия