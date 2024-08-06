Суркова Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.2006
Дочь: Суркова Алиса Анатольевна
Отец ребёнка: Сурков Анатолий Игоревич
Рождение ребёнка
10.06.2009
Сын: Сурков Артемий Анатольевич
Отец ребёнка: Сурков Анатолий Игоревич
Рождение ребёнка
10.06.2009
Сын: Сурков Арсений Анатольевич
Отец ребёнка: Сурков Анатолий Игоревич