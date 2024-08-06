Суркова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуркова Юлия

Суркова Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурков Анатолий Игоревич

Рождение ребёнка
23.05.2006

Дочь: Суркова Алиса Анатольевна

Отец ребёнка: Сурков Анатолий Игоревич

Рождение ребёнка
10.06.2009

Сын: Сурков Артемий Анатольевич

Отец ребёнка: Сурков Анатолий Игоревич

Рождение ребёнка
10.06.2009

Сын: Сурков Арсений Анатольевич

Отец ребёнка: Сурков Анатолий Игоревич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.