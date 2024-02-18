Наимова Парчамо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наимова Парчамо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ан
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наимов -

Мать: - Рахиенгул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Ойчонби

Отец ребёнка: Рахимов Намоз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Махтовби

Отец ребёнка: Рахимов Намоз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Намозов Абдусалом

Отец ребёнка: Рахимов Намоз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Гулнигор

Отец ребёнка: Рахимов Намоз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Зарнигор

Отец ребёнка: Рахимов Намоз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Намозов Мирзоали

Отец ребёнка: Рахимов Намоз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахимов Азизулло

Отец ребёнка: Рахимов Намоз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахимова Нисо

Отец ребёнка: Рахимов Намоз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахимова Эркамо

Отец ребёнка: Рахимов Намоз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахимова Ситорамо

Отец ребёнка: Рахимов Намоз

Смерть
Неизвестно

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