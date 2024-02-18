Наимова Парчамо
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наимов -
Мать: - Рахиенгул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Ойчонби
Отец ребёнка: Рахимов Намоз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Махтовби
Отец ребёнка: Рахимов Намоз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Абдусалом
Отец ребёнка: Рахимов Намоз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Гулнигор
Отец ребёнка: Рахимов Намоз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Зарнигор
Отец ребёнка: Рахимов Намоз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Мирзоали
Отец ребёнка: Рахимов Намоз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахимов Азизулло
Отец ребёнка: Рахимов Намоз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимова Нисо
Отец ребёнка: Рахимов Намоз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимова Эркамо
Отец ребёнка: Рахимов Намоз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахимова Ситорамо
Отец ребёнка: Рахимов Намоз
Смерть
Неизвестно