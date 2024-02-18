Намозов Мирзоали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Намозов Мирзоали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ан
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахимов Намоз

Мать: Наимова Парчамо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Намозов Аличон

Мать ребёнка: Давронова Сайрамби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Мавчигул

Мать ребёнка: Давронова Сайрамби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозов Шариф

Мать ребёнка: Давронова Сайрамби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Сафаргул

Мать ребёнка: Давронова Сайрамби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Намозов Файзулло

Мать ребёнка: Давронова Сайрамби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Намозов Абдурахмон

Мать ребёнка: Давронова Сайрамби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Ойтилло

Мать ребёнка: Давронова Сайрамби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намозова Мадина

Мать ребёнка: Холикова Малика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Намозов Абдусамад

Мать ребёнка: Давронова Сайрамби

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давронова Сайрамби

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холикова Малика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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