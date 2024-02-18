Намозов Мирзоали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахимов Намоз
Мать: Наимова Парчамо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Аличон
Мать ребёнка: Давронова Сайрамби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Мавчигул
Мать ребёнка: Давронова Сайрамби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозов Шариф
Мать ребёнка: Давронова Сайрамби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Сафаргул
Мать ребёнка: Давронова Сайрамби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Файзулло
Мать ребёнка: Давронова Сайрамби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Абдурахмон
Мать ребёнка: Давронова Сайрамби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Ойтилло
Мать ребёнка: Давронова Сайрамби
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намозова Мадина
Мать ребёнка: Холикова Малика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Намозов Абдусамад
Мать ребёнка: Давронова Сайрамби
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давронова Сайрамби
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холикова Малика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана