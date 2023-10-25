Матрона Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1822 ст.
Отец: Алексей Антонов
Рождение ребёнка
11.08.1868 ст.
Сын: Королев Андриан Семенович
Отец ребёнка: Семен Александров
Ахлебинино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Александров
Смерть
Неизвестно