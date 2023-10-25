Матрона Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1822 ст.

Отец: Алексей Антонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1868 ст.

Сын: Королев Андриан Семенович

Отец ребёнка: Семен Александров

Ахлебинино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Александров

Смерть
Неизвестно
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