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Королев Андриан Семенович

Место рождения

Ахлебинино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

11.08.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1868 ст.

Отец: Семен Александров

Мать: Матрона Алексеева

Ахлебинино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Крещение
12.08.1868 ст.
Бракосочетание
02.11.1886 ст.

Жена: Ефросинья Михайлова

Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.

Сын: Королев Иван Андрианович

Мать ребёнка: Ефросинья Михайлова

Ахлебинино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.09.1898 ст.

Сын: Королев Никита Андрианович

Мать ребёнка: Ефросинья Михайлова

Ахлебинино, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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