Королев Андриан Семенович
Место рождения
Дата рождения11.08.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1868 ст.
Отец: Семен Александров
Мать: Матрона Алексеева
Крещение
12.08.1868 ст.
Бракосочетание
02.11.1886 ст.
Жена: Ефросинья Михайлова
Рождение ребёнка
07.01.1889 ст.
Мать ребёнка: Ефросинья Михайлова
Рождение ребёнка
12.09.1898 ст.
Сын: Королев Никита Андрианович
Мать ребёнка: Ефросинья Михайлова
Смерть
Неизвестно