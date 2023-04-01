Pallas Mihkel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pallas Mihkel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Raplamaa Эстония
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Pallas Mikael

Мать ребёнка: Paluoja (Heinsalu) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Pallas Lilian

Мать ребёнка: Paluoja (Heinsalu) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Pallas Liivia

Мать ребёнка: Paluoja (Heinsalu) ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Paluoja (Heinsalu) ?

Смерть
Неизвестно

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