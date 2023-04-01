Pallas Mihkel
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Raplamaa Эстония
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Pallas Mikael
Мать ребёнка: Paluoja (Heinsalu) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Pallas Lilian
Мать ребёнка: Paluoja (Heinsalu) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Pallas Liivia
Мать ребёнка: Paluoja (Heinsalu) ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Paluoja (Heinsalu) ?
Смерть
Неизвестно