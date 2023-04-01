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Paluoja (Heinsalu) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Heinsalu (Hints) Helmuth Johann

Мать: Heinsalu (Pulk) Laine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Pallas Mikael

Отец ребёнка: Pallas Mihkel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Pallas Lilian

Отец ребёнка: Pallas Mihkel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Pallas Liivia

Отец ребёнка: Pallas Mihkel

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pallas Mihkel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Paluoja Kaisa

Отец ребёнка: Paluoja ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Paluoja ?

Рождение ребёнка
07.03.1981

Сын: Paluoja Siim

Отец ребёнка: Paluoja ?

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