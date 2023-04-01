Paluoja (Heinsalu) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Pallas Mikael
Отец ребёнка: Pallas Mihkel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Pallas Lilian
Отец ребёнка: Pallas Mihkel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Pallas Liivia
Отец ребёнка: Pallas Mihkel
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pallas Mihkel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Paluoja Kaisa
Отец ребёнка: Paluoja ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Paluoja ?
Рождение ребёнка
07.03.1981
Сын: Paluoja Siim
Отец ребёнка: Paluoja ?