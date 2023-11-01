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Ферзен Павел Карлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

16.02.1800

Дата смерти

22.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
01.07.1829

Жена: Ферзен (Строганова) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
?.11.1830

Сын: Ферзен Павел Павлович

Мать ребёнка: Ферзен (Строганова) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
?.08.1832

Дочь: Плещеева (Ферзен) Софья Павловна

Мать ребёнка: Ферзен (Строганова) Ольга Павловна

Рождение ребёнка
11.02.1834

Сын: Ферзен Мануил Павлович

Мать ребёнка: Ферзен (Строганова) Ольга Павловна

Смерть
22.02.1884

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