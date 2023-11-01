Ферзен Павел Карлович
Место рождения
Дата рождения16.02.1800
Дата смерти22.02.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1829
Рождение ребёнка
?.11.1830
Мать ребёнка: Ферзен (Строганова) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
?.08.1832
Дочь: Плещеева (Ферзен) Софья Павловна
Мать ребёнка: Ферзен (Строганова) Ольга Павловна
Рождение ребёнка
11.02.1834
Мать ребёнка: Ферзен (Строганова) Ольга Павловна
Смерть
22.02.1884