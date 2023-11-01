Ферзен (Строганова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ферзен (Строганова) Ольга Павловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.06.1808

Дата смерти

13.04.1837

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1808

Отец: Строганов Павел Александрович

Мать: Строганова (Голицына) Софья Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
01.07.1829

Муж: Ферзен Павел Карлович

Рождение ребёнка
?.11.1830

Сын: Ферзен Павел Павлович

Отец ребёнка: Ферзен Павел Карлович

Рождение ребёнка
?.08.1832

Дочь: Плещеева (Ферзен) Софья Павловна

Отец ребёнка: Ферзен Павел Карлович

Рождение ребёнка
11.02.1834

Сын: Ферзен Мануил Павлович

Отец ребёнка: Ферзен Павел Карлович

Смерть
13.04.1837
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
похороны: Лазаревская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Россия

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