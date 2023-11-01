Ферзен (Строганова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения01.06.1808
Дата смерти13.04.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1808
Бракосочетание
01.07.1829
Рождение ребёнка
?.11.1830
Отец ребёнка: Ферзен Павел Карлович
Рождение ребёнка
?.08.1832
Дочь: Плещеева (Ферзен) Софья Павловна
Отец ребёнка: Ферзен Павел Карлович
Рождение ребёнка
11.02.1834
Отец ребёнка: Ферзен Павел Карлович
Смерть
13.04.1837
похороны: Лазаревская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург, Россия