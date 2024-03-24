Авдотья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1691 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Федорович

Рождение ребёнка
1721

Сын: Иван Максимович

Отец ребёнка: Максим Федорович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Михаил Максимович

Отец ребёнка: Максим Федорович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Акулина Максимовна

Отец ребёнка: Максим Федорович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Михаил Максимович

Отец ребёнка: Максим Федорович

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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