Авдотья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Федорович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Иван Максимович
Отец ребёнка: Максим Федорович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Михаил Максимович
Отец ребёнка: Максим Федорович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Акулина Максимовна
Отец ребёнка: Максим Федорович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Михаил Максимович
Отец ребёнка: Максим Федорович
Смерть
Неизвестно