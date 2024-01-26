Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Максим Федорович
Мать: Авдотья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епистимия Филипповна
Рождение ребёнка
1747 ст.
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Епистимия Филипповна
Рождение ребёнка
1755 ст.
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Епистимия Филипповна
Смерть
Неизвестно