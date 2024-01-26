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Иван Максимович

Место рождения

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Максим Федорович

Мать: Авдотья Михайловна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епистимия Филипповна

Рождение ребёнка
1747 ст.

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Епистимия Филипповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755 ст.

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Епистимия Филипповна

Кощевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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