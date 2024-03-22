Казанцев Иван Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1925
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Казанцев Александр
Мать: Казанцева А
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.
Дочь: Казанцева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Казанцева Вера Александровна
Рождение ребёнка
06.11.1914
Сын: Казанцев Валентин Иванович
Мать ребёнка: Казанцева Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1925