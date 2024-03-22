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Казанцев Иван Александрович

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1925

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Казанцев Александр

Мать: Казанцева А

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.

Дочь: Казанцева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Казанцева Вера Александровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
06.11.1914

Сын: Казанцев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Казанцева Вера Александровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Вера Александровна

Смерть
Около 1925
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