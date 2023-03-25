Казанцева (Можайская) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Можайская) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Можайский Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.

Дочь: Казанцева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Казанцев Иван Александрович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
06.11.1914

Сын: Казанцев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Казанцев Иван Александрович

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Иван Александрович

Смерть
1915
Томск, город Томск, Томская область
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