Казанцева (Можайская) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1915
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Можайский Александр
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.
Дочь: Казанцева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Казанцев Иван Александрович
Рождение ребёнка
06.11.1914
Сын: Казанцев Валентин Иванович
Отец ребёнка: Казанцев Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1915