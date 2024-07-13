Ильиных (--) Анна Матвеевна 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильиных (--) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильиных Никита Федорович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Ильиных Осип Никитович

Отец ребёнка: Ильиных Никита Федорович

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ильиных Степанида Никитична

Отец ребёнка: Ильиных Никита Федорович

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ильиных Иван Никитович

Отец ребёнка: Ильиных Никита Федорович

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
1787
Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край

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