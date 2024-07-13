Ильиных (--) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Ильиных Никита Федорович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ильиных Степанида Никитична
Отец ребёнка: Ильиных Никита Федорович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Ильиных Никита Федорович
Смерть
1787