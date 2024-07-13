Ильиных Никита Федорович 1699 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильиных Никита Федорович

Место рождения

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

1699

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Ильиных Федор

Мать: не указана

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильиных (--) Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Ильиных Осип Никитович

Мать ребёнка: Ильиных (--) Анна Матвеевна

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ильиных Степанида Никитична

Мать ребёнка: Ильиных (--) Анна Матвеевна

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1756

Сын: Ильиных Иван Никитович

Мать ребёнка: Ильиных (--) Анна Матвеевна

Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
1789
Пичугово, Новосибирский округ, Сибирский край

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