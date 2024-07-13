Ильиных Никита Федорович
Место рождения
Дата рождения1699
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Ильиных Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Ильиных (--) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ильиных Степанида Никитична
Мать ребёнка: Ильиных (--) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Ильиных (--) Анна Матвеевна
Смерть
1789