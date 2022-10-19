Головина (Новосильцева) Мария Ионишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Новосильцева) Мария Ионишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Новосильцев Иона Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1728

Дочь: Голицына (Головина) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Головин Александр Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.11.1732

Дочь: Голицына (Головина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Головин Александр Иванович

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