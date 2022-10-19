Головина (Новосильцева) Мария Ионишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Новосильцев Иона Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1728
Дочь: Голицына (Головина) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Головин Александр Иванович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.11.1732
Дочь: Голицына (Головина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Головин Александр Иванович