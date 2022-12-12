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Головин Александр Иванович

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Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

После 1700

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
05.10.1728

Дочь: Голицына Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Головина Мария Ионишна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1732

Дочь: Голицына Анна Александровна

Мать ребёнка: Головина Мария Ионишна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер флота
Смерть
1766
Российская Империя
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