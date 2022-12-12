Головин Александр Иванович
Место рожденияЦарство Русское
Дата рожденияПосле 1700
Дата смерти1766
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Царство Русское
Рождение ребёнка
05.10.1728
Дочь: Голицына Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Головина Мария Ионишна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
29.11.1732
Дочь: Голицына Анна Александровна
Мать ребёнка: Головина Мария Ионишна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер флота
Смерть
1766
Российская Империя