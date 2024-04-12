Стефанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Яковлевна

Место рождения

Вача, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Вача, Сегежский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Около 1781

Муж: Онуфрий Савастьянович

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Павел Онуфриевич

Отец ребёнка: Онуфрий Савастьянович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Онуфриевна

Отец ребёнка: Онуфрий Савастьянович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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