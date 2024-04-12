Стефанида Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Бракосочетание
Около 1781
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1782
Сын: Павел Онуфриевич
Отец ребёнка: Онуфрий Савастьянович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Онуфриевна
Отец ребёнка: Онуфрий Савастьянович
Смерть
Неизвестно