Павел Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Онуфрий Савастьянович
Мать: Стефанида Яковлевна
Бракосочетание
Около 1810
Жена: Прасковья Дементьевна
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Степан Павлович
Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Борис Павлович
Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Александр Павлович
Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Авдотья Павловна
Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна
Смерть
Неизвестно