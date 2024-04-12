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Павел Онуфриевич

Место рождения

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Онуфрий Савастьянович

Мать: Стефанида Яковлевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1810

Жена: Прасковья Дементьевна

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Степан Павлович

Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Борис Павлович

Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Александр Павлович

Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Авдотья Павловна

Мать ребёнка: Прасковья Дементьевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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