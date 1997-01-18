Сыроешко Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1928
Дата смерти18.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1947
Сын: Сыроешко Александр Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.07.1949
Дочь: Костылева Людмила Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.01.1997