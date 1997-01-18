Сыроешко Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыроешко Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1928

Дата смерти

18.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1947

Сын: Сыроешко Александр Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.07.1949

Дочь: Костылева Людмила Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.01.1997
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