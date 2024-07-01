Юшков Филипп Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшков Филипп Герасимович

Юшков Филипп Герасимович

Место рождения

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1867 г.р.
Вычислено 1871 г.р.
Вычислено 1875 г.р.
Вычислено 1876 г.р.
Вычислено 1879 г.р.
Вычислено 1885 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Юшков Киприан Филиппович

Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Юшков Тарас Филиппович

Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Дочь: (Юшкова) Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Юшков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Юшков Яков Филиппович

Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: (Юшкова) Матрена Филипповна

Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Упоминание
1897
Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Упоминается в переписи 1897 в д. Круглое Хозяин семьи Юшков Тарас Филиппович 26 жена Юшкова Екатерина Яковлевна 22 брат Юшков Иван Филиппович 21 (солдат на военной службе) жена брата Юшкова Марфа Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.