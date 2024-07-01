Юшков Филипп Герасимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1867
Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1871
Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Дочь: (Юшкова) Авдотья Филипповна
Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Дочь: (Юшкова) Матрена Филипповна
Мать ребёнка: Юшкова Парасковья Васильевна
Упоминание
1897
Упоминается в переписи 1897 в д. Круглое Хозяин семьи Юшков Тарас Филиппович 26 жена Юшкова Екатерина Яковлевна 22 брат Юшков Иван Филиппович 21 (солдат на военной службе) жена брата Юшкова Марфа Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно