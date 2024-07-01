Юшкова Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшкова Парасковья Васильевна

Юшкова Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1867 г.р.
Вычислено 1871 г.р.
Вычислено 1875 г.р.
Вычислено 1876 г.р.
Вычислено 1879 г.р.
Вычислено 1885 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Сын: Юшков Киприан Филиппович

Отец ребёнка: Юшков Филипп Герасимович

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1871

Сын: Юшков Тарас Филиппович

Отец ребёнка: Юшков Филипп Герасимович

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Дочь: (Юшкова) Авдотья Филипповна

Отец ребёнка: Юшков Филипп Герасимович

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Юшков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Юшков Филипп Герасимович

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Сын: Юшков Яков Филиппович

Отец ребёнка: Юшков Филипп Герасимович

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Дочь: (Юшкова) Матрена Филипповна

Отец ребёнка: Юшков Филипп Герасимович

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Упоминание
1897
Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Упоминается в переписи 1897 в д. Круглое Хозяин семьи Юшков Тарас Филиппович 26 жена Юшкова Екатерина Яковлевна 22 брат Юшков Иван Филиппович 21 (солдат на военной службе) жена брата Юшкова Марфа Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.