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Юшков Киприан Филиппович

Место рождения

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1842 г.р.

Мать

Вычислено 1847 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: Юшков Филипп Герасимович

Мать: Юшкова Парасковья Васильевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Сын: Юшков Игнатий Киприянович

Мать ребёнка: Юшкова Аграфена Сергеевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Дочь: Юшкова Домна Киприяновна

Мать ребёнка: Юшкова Аграфена Сергеевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Дочь: (Юшкова) Настасья Киприяновна

Мать ребёнка: Юшкова Аграфена Сергеевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Сын: Юшков Ефим Киприянович

Мать ребёнка: Юшкова Аграфена Сергеевна

Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Упоминание
1897
Круглое, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Упоминается в переписи 1897 в д. Круглое Хозяин семьи Юшков Киприян Филиппович 30л Жена Юшкова Аграфена Сергеевна 32г Сын Юшков Игнатий Киприянович 10 Дочь Юшкова Домна Киприяновна 8 Дочь Юшкова Наст... Показать все
Смерть
Неизвестно

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