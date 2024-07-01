Юшков Киприан Филиппович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Сын: Юшков Игнатий Киприянович
Мать ребёнка: Юшкова Аграфена Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Дочь: Юшкова Домна Киприяновна
Мать ребёнка: Юшкова Аграфена Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Дочь: (Юшкова) Настасья Киприяновна
Мать ребёнка: Юшкова Аграфена Сергеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1895
Мать ребёнка: Юшкова Аграфена Сергеевна
Упоминание
1897
Упоминается в переписи 1897 в д. Круглое Хозяин семьи Юшков Киприян Филиппович 30л Жена Юшкова Аграфена Сергеевна 32г Сын Юшков Игнатий Киприянович 10 Дочь Юшкова Домна Киприяновна 8 Дочь Юшкова Наст... Показать все
Смерть
Неизвестно