Бойко Евдокия Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1877
Сын: Бойко (Бойченко) Яков Самуилович
Отец ребёнка: Бойко (Бойченко) Самуил Денисович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYZ-S?i=686&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
17.12.1879
Сын: Бойко (Бойченко) Севастьян Самуилович
Отец ребёнка: Бойко (Бойченко) Самуил Денисович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-XQ28-B?i=26&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
02.09.1881
Дочь: Бойко (Бойченко) Марфа Самуиловна
Отец ребёнка: Бойко (Бойченко) Самуил Денисович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQPX?i=666&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно