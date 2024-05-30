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Бойко Евдокия Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бойко (Бойченко) Самуил Денисович

Рождение ребёнка
09.10.1877

Сын: Бойко (Бойченко) Яков Самуилович

Отец ребёнка: Бойко (Бойченко) Самуил Денисович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYZ-S?i=686&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
17.12.1879

Сын: Бойко (Бойченко) Севастьян Самуилович

Отец ребёнка: Бойко (Бойченко) Самуил Денисович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-XQ28-B?i=26&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
02.09.1881

Дочь: Бойко (Бойченко) Марфа Самуиловна

Отец ребёнка: Бойко (Бойченко) Самуил Денисович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQPX?i=666&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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